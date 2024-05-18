2961 معلمًا.. "تعليم الطائف" يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للعام 1445هـ

و‏يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة، علمًا بأن فترة الاعتراض على الحركة آليًّا خلال ثلاثة أيام من صدورها.