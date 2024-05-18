2961 معلمًا.. "تعليم الطائف" يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للعام 1445هـ

اعتمد مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام 1445هـ؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للمنقولين 2961 معلمًا.
وبلغت نسبة من شملتهم الحركة "49.46%"، وتحقّقت الرغبة الأولى لـ"36.28%" من المنقولين، بينما بلغ عدد المتقدمات 2960 معلمة، وشملت الحركة "39.52%" معلمة من المتقدمات، وتحقّقت الرغبة الأولى لــ"28.48%" من المنقولات.
ويمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة، علمًا بأن فترة الاعتراض على الحركة آليًّا خلال ثلاثة أيام من صدورها.