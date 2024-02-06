"السديس" يلقي محاضرة توجيهية لمنسوبي قيادة المنطقة الشمالية بعنوان "أخلاق وقيم العسكري السعودي"

وتأتي زيارة رئيس الشؤون الدينية لمدينة الملك خالد العسكرية في إطار تعزيز رسالة الحرمين الدينية، وتقديم الشكر والتقدير للقوات المسلحة، والثناء عليهم لجهودهم الكبيرة في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أرواح الآمنين.