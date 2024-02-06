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"السديس" يلقي محاضرة توجيهية لمنسوبي قيادة المنطقة الشمالية بعنوان "أخلاق وقيم العسكري السعودي"
في إطار تفعيل رسالة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي
ألقى رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس محاضرة توجيهية لمنسوبي وزارة الدفاع بقيادة المنطقة الشمالية اليوم بعنوان" أخلاق وقيم العسكري السعودي"، وذلك في مدينة الملك خالد العسكرية.
وتأتي زيارة رئيس الشؤون الدينية لمدينة الملك خالد العسكرية في إطار تعزيز رسالة الحرمين الدينية، وتقديم الشكر والتقدير للقوات المسلحة، والثناء عليهم لجهودهم الكبيرة في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أرواح الآمنين.