بالفيديو.. الإعلامي "العلياني" يكشف لـ"سبق" تفاصيل برنامج "مراحل" ومشاهداته الرمضانية

عزا الإعلامي علي العلياني نجاح برنامجه الرمضاني "مراحل" الذي يعرض في موسمه الثاني على شاشة SBC إلى التمكين من هيئة الاذاعة والتلفزيون، مشيرًا في تصريح لـ"سبق"، إلى أن النوايا الطيبة وثقة المشاهدين أسهما في خلق البيئة المناسبة لوضع البرنامج ضمن البرامج الرمضانية الأعلى مشاهدة.
ووضع الفنان الكويتي الكوميدي أحمد العونان الجمهور السعودي بدوره في المرتبة الأولى خليجيًا في التأثير على تقييم الفنانين والممثلين وأدائهم وأدوارهم، معتبرًا أنه له الرأي الأول والأخير في مستوى الأعمال الدرامية.
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبق"، على هامش حضورها ومشاركتها يوم الأحد، حفل تدشين الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023 في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض.
وقال "العونان": الجمهور السعودي ذوّاق وله دور وحضور وتأثير وقوة وكثافة ورأي في صعود أو هبوط الممثل، مؤكدًا أن الرأي الأول والأخير هو للجمهور السعودي، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنه.
وعن المسلسل الكوميدي "نتفلوركس" الذي يقدمه على الشاشة السعودية في رمضان أوضح أحمد العونان أنه مسلسل كوميدي للمخرج عبدالله العراك يتضمن مشاهد اجتماعية هادفة يناقش مشاكل الشباب والأسرة والرياضة عرضه في الموسم الثاني دليل نجاحه واستمراريته وثقة من هيئة الإذاعة والتلفزيون والجمهور السعودي متأملاً أن ينال إعجابكم بإذن الله وان يكون في صدارة الأعمال الدرامية الرمضانية.
واعتبر الممثل العونان أن رفع مستوى التعاون والتنسيق بين القنوات والمحطات الفضائية مفيد للممثلين وانتشار أعمالهم في أكثر من قناة ومحطة.
وأطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023، أمس بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، وعددٍ من الإعلاميين والمثقفين، في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض.
وتأتي الدورة البرامجية امتدادًا للدورات البرامجية السابقة، وما تحقق فيها من نجاح وتحول نوعي في الأعمال المقدمة، التي تركز بشكل أساس على المحتوى المحلي؛ إذ راعت الهيئة في اختيار البرامج والأعمال الدرامية تقييم المشاهدين للمحتوى الأكثر رواجًا، والدراسات التي قامت بها بعد كل دورة برامجية سابقة.