بالفيديو.. الإعلامي "العلياني" يكشف لـ"سبق" تفاصيل برنامج "مراحل" ومشاهداته الرمضانية

وتأتي الدورة البرامجية امتدادًا للدورات البرامجية السابقة، وما تحقق فيها من نجاح وتحول نوعي في الأعمال المقدمة، التي تركز بشكل أساس على المحتوى المحلي؛ إذ راعت الهيئة في اختيار البرامج والأعمال الدرامية تقييم المشاهدين للمحتوى الأكثر رواجًا، والدراسات التي قامت بها بعد كل دورة برامجية سابقة.