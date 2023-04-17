"أسلوب الحكيم" في القرآن.. ذكاءٌ للمخاطِب ومفاجأةٌ للمخاطَب

وواصل "دكتور البلاغة والنقد": من الشواهد القرآنية، قوله تعالى: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ} "الأعراف:75"، قال المشركون من قوم صالح على وجه السخرية والاستهزاء {أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ} لمن آمن مع نبي الله صالح -عليه السلام-، فجاء الرد لهم بالمثل وزيادة {قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ}، يقول أبو الفداء إسماعيل حقي في تفسيره: "عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا: نعم، أو نعلم أنه مرسل منه تعالى؛ تنبيهاً على أن إرساله أمر معلوم مقرر عندهم؛ حيث أوردوه صلة للموصول، ومن المعلوم أن الصلة لا بد أن تكون جملة معلومة الانتساب إلى ذات الموصول، فكأنهم قالوا: لا كلام في إرساله؛ لأنه أظهر من أن يشك فيه عاقل، ويخفى على ذي رأي، لما أتى به من هذا المعجز العظيم الخارق، وإنما الكلام في الإيمان به، فنحن مؤمنون به فهذا الجواب من أسلوب الحكيم؛ وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب".