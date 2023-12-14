منذ انطلاقها قبل 5 أعوام.. أكثر من 2 مليون زيارة لمدونات ديوان المظالم القضائية

ويتيح ديوان المظالم مدوناته القضائية عبر بوابته الرقمية، إضافة إلى النسخ الورقية التي يُصدرها، بما يزيد على 12.000 حكم في 21 مدونة منشورة بشكل رقمي وورقي، والتي تتضمن مجموعة من أحكام مَحاكم القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا.