"ليدار للاستثمار " تعرض "دار السدن" و"ليدار بارك" في ريستاتكس جدة العقاري 2024

أعلنت "شركة ليدار للاستثمار العقاري" عن رعايتها البلاتينية لمعرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، الذي يُقام في جدة سوبر دوم خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر.
وتشارك "ليدار" في المعرض في جناح B11، حيث تعرض مجموعة من مشاريعها العقارية الرائدة، بما في ذلك مشروعي "دار السدن" و"ليدار بارك". وتوفر لزوار المعرض عروضًا حصرية بأسعار تبدأ من 677 ألف ريال، مع استرداد نقدي على الرسوم الإضافية وضمانات تصل إلى 10 سنوات بأقل هامش ربح.
ويُعد مشروع "دار السدن" من المشاريع الهامة التي تطورها شركة "ليدار" بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 111,556 متر مربع، ويوفر 438 وحدة سكنية بثلاثة نماذج مختلفة المساحات، لتلبية احتياجات العائلة السعودية. ويقع المشروع في جنوب جدة ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمقيمين من خلال توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي متطلبات الحياة العصرية.
أما مشروع "ليدار بارك"، الذي يقع في منطقة القصيم شمال بريدة، فهو يُعد مخططًا عصريًا يهدف إلى تقديم أسلوب حياة مميز في قلب المملكة، ويغطي مساحة تفوق 870,000 متر مربع، ويتميز بتوفير خيارات سكنية واستثمارية متعددة، إلى جانب الخدمات والمرافق التي تعزز من جودة الحياة في المنطقة.
وفي اليوم الأول للمعرض، أعلنت شركة "ليدار" عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الجزيرة، بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملاء الشركة، بما يتماشى مع تطلعاتهم في اختيار المسكن المناسب.
من جانبه صرح أحمد بن سليمان بن عبدالرحمن بن سحيم، الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار: "مشاركتنا في معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024 تأتي تأكيدًا على التزامنا بتقديم حلول عقارية مبتكرة ومتكاملة تساهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة. نحن فخورون بمشاريعنا مثل دار السدن وليدار بارك، التي تمثل نموذجًا للتميز العقاري."
وأضاف: "اتفاقيتنا مع بنك الجزيرة تعزز من قدرتنا على تقديم خيارات تمويلية تلبي احتياجات العملاء، مما يسهل لهم عملية امتلاك المسكن المناسب ضمن مشاريعنا الرائدة."