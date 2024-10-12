"ليدار للاستثمار " تعرض "دار السدن" و"ليدار بارك" في ريستاتكس جدة العقاري 2024

وتشارك "ليدار" في المعرض في جناح B11، حيث تعرض مجموعة من مشاريعها العقارية الرائدة، بما في ذلك مشروعي "دار السدن" و"ليدار بارك". وتوفر لزوار المعرض عروضًا حصرية بأسعار تبدأ من 677 ألف ريال، مع استرداد نقدي على الرسوم الإضافية وضمانات تصل إلى 10 سنوات بأقل هامش ربح.