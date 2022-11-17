"ذيب لتأجير السيارات" تُنظّم بطولة "ذيب بادل" بمشاركة إقليمية ودولية

وقد بلغ عدد الفِرَق المشاركة في البطولة 172 فريقًا تشمل 344 لاعبًا.. وجاء الفائزون كالتالي: من الفئة "أ" سطام الشهري وبابو جوميس، ووصل لنهائي هذه الفئة كل من فيصل الربدي وداني.. ومن الفئة "ب" الفائزون هم عبدالرحمن أبو رحمة وأحمد عقيل، ووصل للنهائي اللاعبان منصور الربدي وراكان الشهراني.. أما الفائزون من الفئة "ج"، فهم سلمان الشهراني وحسام العنقري ووصل للنهائي: حسام محمد ومحمد القاضي.. وجاء الفائزون من الفئة "د"، كل من يزيد العثمان وفيصل العثمان، وبلغ نهائي هذه الفئة اللاعبين عبدالعزيز الملحم وعمر الحسن.