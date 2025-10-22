المرور يحذّر من الانحراف المفاجئ باعتباره من أبرز مسببات الحوادث المرورية

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ أثناء القيادة، مؤكدة أنه من أعلى مسببات الحوادث المرورية في المملكة، لما يسببه من اصطدامات مباشرة بين المركبات قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) أن الانحراف دون استخدام الإشارات التنبيهية أو دون التأكد من خلو الطريق يمثل خطرًا كبيرًا على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والانتباه للطريق قبل تغيير المسار.
وأكدت الإدارة أن سلامة الجميع مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بقواعد المرور يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات الأمان على الطرق.