المرور يحذّر من الانحراف المفاجئ باعتباره من أبرز مسببات الحوادث المرورية

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) أن الانحراف دون استخدام الإشارات التنبيهية أو دون التأكد من خلو الطريق يمثل خطرًا كبيرًا على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والانتباه للطريق قبل تغيير المسار.