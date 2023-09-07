"إكس بي لمستقبل الموسيقى" يعلن قائمة المتحدثين في نسخته لعام 2023

كما تم الكشف عن قائمة من النجوم الذين سيشاركون في البرنامج "الليلي" للمؤتمر، وعلى رأسهم منسق الأغاني والمنتج الياباني "ساتوشي تومي" الذي يصل الرياض في إطار التعاون بين الشركة الفرنسية للتسجيلات "يوياكو" والمجموعة السعودية "نوكتيواري". وستقدم شركة "وول أوف ساوندز" مجموعة من الموسيقيين ضمن البرنامج، ومنهم المنتج الموسيقي المصري الوايلي، إضافة إلى فريق "فورتكس"، إلى جانب عروض حية فريدة للعديد من الفنانين من بينهم الفنان كوش.