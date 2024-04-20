طلبة "تعليم جازان" يحصدون الميدالية البرونزية على مستوى العالم

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: إن هذا الإنجاز الدولي يُضاف إلى الإنجازات التي حقّقها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي، بفضل الله تعالى، ثم بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله، للطلاب والطالبات، وكذلك بحرص ومتابعة أمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير التعليم، وفق تطلعات رؤية السعودية 2030م؛ لتحقيق المراكز المتقدمة دوليًّا وتمثيل الوطن والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.