طلبة "تعليم جازان" يحصدون الميدالية البرونزية على مستوى العالم
حصدت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان الميداليةَ البرونزية على مستوى العالم.
جاء ذلك من خلال مشاركة طلبة تعليم جازان ضمن الفريق السعودي الممثل للوطن في المعرض الدولي للاختراعات باليكسبو - جنيف 2024م.
وجاء تحقيق الميدالية البرونزية من خلال مشاركة الطالبة الموهوبة "ملك حسن قيسي" من الثانوية الخامسة بجازان، والمتمثلة في مشروع تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة بدون طيار ثلاثية المروحية لتحسين الآلية المدمجة.
وقدم المشروعُ دراسةً شاملة لتقنية الطائرات ثلاثية المروحية، ومبادئ التصميم الأساسية، والتطبيقات المتنوّعة، والتطورات المستقبلية المحتملة، باستخدام تقنيات تصنيع متطورة وتصميم فريد يسمح بتحويل الطائرة إلى وضع مدمج؛ مما يعزّز القابلية للنقل والتخزين.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: إن هذا الإنجاز الدولي يُضاف إلى الإنجازات التي حقّقها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي، بفضل الله تعالى، ثم بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله، للطلاب والطالبات، وكذلك بحرص ومتابعة أمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير التعليم، وفق تطلعات رؤية السعودية 2030م؛ لتحقيق المراكز المتقدمة دوليًّا وتمثيل الوطن والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.
وقدم "عقدي" التهنئةَ للطالبة وأسرتها ومدرستها، ومتمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والتميز.
ونافس عددٌ من طلاب وطالبات التعليم العام، بمناطق المملكة، مجموعةً من الابتكارات في بعض المجالات العلمية؛ وهي: التقنيات الهندسية، والعلوم الطبية، والكيمياء، والهندسة البيئية، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات والطاقة والبيئة.
جاء ذلك في المعرض الذي استمرّ خمسة أيام، ويُعدّ أحد أهم وأكبر المعارض الدولية في مجال الاختراع والابتكار، وشهد عرض أكثر من ألف اختراع من 40 دولة.