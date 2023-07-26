"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: رياح شديدة وعوالق ترابية وموجة حارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد شبورة مائية وضبابًا خفيفًا مع تدنٍّ بدرجة الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.