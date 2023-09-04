مسؤولو "بِر جدة" في اليوم العالمي للعمل الخيري: حضور المملكة القوي في الأعمال الإغاثية يجسّد دورها الإنساني ورسالتها العالمية

وأضافوا: لقد رسخت المملكة مكانتها العالمية وحضورها القوي والتزامها في العمل الإنساني والتطوعي وتقديم المساعدات الإنسانية، عبر البرامج الإغاثية بسواعد وطنية في مناطق الكوارث والحروب والصراعات، وهو أمر يصعب الإحاطة بكل جوانبه، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فمن الجهود المشرقة في هذا الجانب يبرز الصندوق السعودي للتنمية كمؤسسة حكومية تُعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض ميسرة لتمويل مشاريع إنمائية في الدول النامية، ثم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تعتمد نشاطاته منذ تأسيسه عام 2015م على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان في العالم، حيث وصلت مساعداته إلى أكثر من 90 دولة، وليصبح المركز أيقونة للعمل الإنساني البعيد عن أي حسابات سياسية، ومظلة للأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية بحضوره الدولي في المشهد الإنساني بما يجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى المراكز المتقدمة عالميًا في حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية المقدمة للدول المحتاجة.