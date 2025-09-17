محليات محليات

الهجوم على أحدهما هو عدوان على كليهما.. ما أهمية اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؟

تمتلك البلدان قوة عسكرية كبرى من بينها 170 رأساً نووياً