سيملس السعودية وفنتك السعودية تُوَقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

منذ أكثر من ٣٠ عامًا، تعمل تيرابين على تحفيز وتحويل عالم الأعمال من خلال أحداثها الملهمة. نحن نفخر بدورنا في توليد الأفكار والابتكارات وبناء العلاقات التي ساهمت في تغيير وجه الأعمال التجارية. وبفضل تواجدنا العالمي، نجمع بين رواد التفكير والمتحدثين الملهمين ووكلاء التغيير؛ حيث نتبادل الأفكار ونعرض أحدث التقنيات والاستراتيجيات، ونلقي الضوء على الشخصيات التي غيرت الطريقة التي يعمل بها العالم. تمتاز فعالياتنا العالمية بالعمق والمعرفة؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا التي تؤثر على حياة الناس. سواء كان الحديث عن مجالات مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في إفريقيا، أو تكنولوجيا التعليم في أستراليا، أو قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية في آسيا، أو تطورات السكك الحديدية في الشرق الأوسط، أو حتى مسائل الأدوية اليتيمة في الأمريكتين وقطاع الطيران في أوروبا؛ فإن فعالياتنا تُلقِي بثقلها وتؤثر بشكل فعال. نحن نتميز بروح الإبداع والتركيز على العملاء؛ حيث نهتم بتنظيم المحتوى وفقًا لاحتياجات الصناعة وسياق كل فعالية. إذا كنت تسعى لإقامة اتصالات جديدة، أو تقديم منتجاتك، أو حتى تطلع لتحفيز التغيير في مجال عملك، ندعوك لتكون جزءًا من تلك القوة المحفزة للتغيير. تيرابين: لنطلق معًا شرارة التغيير.