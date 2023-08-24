سيملس السعودية وفنتك السعودية تُوَقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

جوزيف ريدلي مدير عام "سيملس" السعودية، ونزار الحيدر مدير عام "فنتك" السعودية، يبرمان مذكرة تفاهم بين معرض سيملس السعودية وشركة فنتك السعودية؛ حيث أعلنت شركة فنتك عن دعمها لهذا الحدث كشريك استراتيجي رسمي في مجال التكنولوجيا المالية، كما تم التأكيد بموجبها على التزام الطرفين بتقديم الدعم المتبادل في مجموعة متنوعة من المجالات. ويُعد معرض سيملس السعودية حدثًا رائدًا في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وتوصيل الطلبات للمنازل والتسويق الرقمي على مستوى الشرق الأوسط.
وقال جوزيف ريدلي، المدير العام لشركة تيرابين الشرق الأوسط: "يشرفنا أن تكون فنتك السعودية شريكًا استراتيجيًّا في مجال التكنولوجيا المالية لمعرض سيملس السعودية من خلال تأسيس هذه الشراكة طويلة الأمد". ثم أضاف: تحرز شركة فنتك السعودية تقدمًا مذهلًا في وضع المملكة على مسرح التكنولوجيا المالية العالمية، إلى جانب ريادتها في تشجيع وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار داخل السعودية، وهو أمر نلتزم به ونحاول جاهدين الترويج له في سيملس السعودية".
وقال نزار الحيدر من شركة فنتك السعودية: "نحن نقدر الشراكة بين معرض سيملس وفنتك السعودية، ونتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية معهم. وسنكون في سيملس للترويج لمجال الشركات الناشئة في السعودية، والمشاركة في المناقشات مع المتخصصين الآخرين الرائدين في الصناعة".
وتم إطلاق فنتك السعودية من قِبَل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ من أجل الارتقاء بالمملكة العربية السعودية وتحويلها إلى مركز مبتكر للتكنولوجيا المالية؛ فيما ستساعد مشاركتها في سيملس السعودية الشركاتِ الناشئة على اكتساب فرصة الظهور على منصة عالمية". وسيستضيف معرض سيملس أيضًا، نزار الحيدر، وهو المتحدث الرئيسي في مجال التكنولوجيا المالية السعودية والمدير العام لشركة فنتك السعودية؛ حيث سيتناول خلال مداخلته موضوع الاستراتيجية الوطنية للنظام البيئي للتكنولوجيا المالية.
تفضل بزيارة فنتك السعودية في معرض سيملس السعودية الموجود في الجناح R44 في قاعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية؛ إذ سيقام هذا الحدث المميز في الرياض يومي ٤ و٥ سبتمبر.
للتسجيل مجانًا، يرجى زيارة: https://bit.ly/45FP7t4.
في أبريل ٢٠١٨، أطلق البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية، فنتك السعودية لتكون بمثابة حافز لتطوير صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. طموحنا يتجاوز الحدود؛ حيث نسعى إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز مبتكر للتكنولوجيا المالية، يتمتع بنظام بيئي مزدهر ومسؤول للتكنولوجيا المالية، من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو صناعة التكنولوجيا المالية، وبناء القدرات والمواهب التي تحتاجها شركات التكنولوجيا المالية ودعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم. تَعَرّف على المزيد من المعلومات في فنتك السعودية و@FintechSaudi.
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منذ أكثر من ٣٠ عامًا، تعمل تيرابين على تحفيز وتحويل عالم الأعمال من خلال أحداثها الملهمة. نحن نفخر بدورنا في توليد الأفكار والابتكارات وبناء العلاقات التي ساهمت في تغيير وجه الأعمال التجارية. وبفضل تواجدنا العالمي، نجمع بين رواد التفكير والمتحدثين الملهمين ووكلاء التغيير؛ حيث نتبادل الأفكار ونعرض أحدث التقنيات والاستراتيجيات، ونلقي الضوء على الشخصيات التي غيرت الطريقة التي يعمل بها العالم. تمتاز فعالياتنا العالمية بالعمق والمعرفة؛ مما يسهم في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا التي تؤثر على حياة الناس. سواء كان الحديث عن مجالات مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في إفريقيا، أو تكنولوجيا التعليم في أستراليا، أو قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية في آسيا، أو تطورات السكك الحديدية في الشرق الأوسط، أو حتى مسائل الأدوية اليتيمة في الأمريكتين وقطاع الطيران في أوروبا؛ فإن فعالياتنا تُلقِي بثقلها وتؤثر بشكل فعال. نحن نتميز بروح الإبداع والتركيز على العملاء؛ حيث نهتم بتنظيم المحتوى وفقًا لاحتياجات الصناعة وسياق كل فعالية. إذا كنت تسعى لإقامة اتصالات جديدة، أو تقديم منتجاتك، أو حتى تطلع لتحفيز التغيير في مجال عملك، ندعوك لتكون جزءًا من تلك القوة المحفزة للتغيير. تيرابين: لنطلق معًا شرارة التغيير.
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