شركة "رواء" تعزز الشراكة مع الشركات الفرنسية والاستونية

يشار إلى أن شركة "رواء" بدأت رحلتها في 2018؛ بهدف مساعدة تاجر التجزئة من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة في الحسابات، وإدارة المخزون والمبيعات، وربط الفروع بالمتجر الإلكتروني، وتقدم خدماتها حاليًا لأكثر من 6 آلاف تاجر في المملكة، كما تستهدف الشركة السوق الخليجي ثم الأوروبي والأمريكي بشكل أساسي في خطط التوسع.