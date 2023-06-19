"الحج" تبحث مع غرفة مكة ونقابة السيارات تيسير معوقات عمرة 1445هـ

بحثت وزارة الحج والعمرة مع لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة والنقابة العامة للسيارات، عددًا من الموضوعات التي تهم قطاعي الحج والعمرة والنقل، لموسم عمرة 1445هـ.
وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة المكلّف لشؤون العمرة المهندس عبدالرحمن شمس على ضرورة تطوير آلية عمل رصد مخالفات الإسناد، وإتاحة الفرصة لشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين للاطلاع على تفاصيلها، وتقديم الاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى الإشعارات فور رصد المخالفة.
من جانبه، أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة الحج والعمرة المهندس عبدالله عمر قاضي أن الاجتماع ناقش مخالفات أوامر الإسناد التي تم رصدها على شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار من قبل وزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيارات، ومطالبة اللجنة بإيجاد آلية عمل تمكّن شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار من الاطلاع على محاضرها، بالإضافة إلى منحهم الوقت الكافي للرد عليها.
وأشار "قاضي" إلى أنه تمت مناقشة المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات والمثبتة بأمر تشغيل، ومناقشة تحديث آليات العمل على أوامر الإسناد في المنافذ، وإعادة تسعيرها لحالات الفرادى، والعمل على إعداد جدول يوضح فئات السيارات وأسعارها بناءً على الأعداد، وتشمل السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفق مرئيات النقابة العامة للسيارات، بمشاركة لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، وسيتم تأطير حالات الإسناد في اللائحة التنظيمية التي تصدرها وزارة الحج والعمرة بداية كل موسم عمرة.
وذكر أن وزارة الحج والعمرة ستقوم بإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تفاصيل المخالفات عبر أنظمتها الإلكترونية المعتمدة، والتي تظهر معلومات المحاضر المرصودة، ومنها: رقم أمر الإسناد، اسم المعتمر، رقم التأشيرة، رقم الجواز، توضيح المخالفة، توقيت المخالفة، وذلك لتقديم الاعتراض إلى النقابة العامة للسيارات خلال 30 يومًا.