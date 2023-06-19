"الحج" تبحث مع غرفة مكة ونقابة السيارات تيسير معوقات عمرة 1445هـ

وأشار "قاضي" إلى أنه تمت مناقشة المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات والمثبتة بأمر تشغيل، ومناقشة تحديث آليات العمل على أوامر الإسناد في المنافذ، وإعادة تسعيرها لحالات الفرادى، والعمل على إعداد جدول يوضح فئات السيارات وأسعارها بناءً على الأعداد، وتشمل السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفق مرئيات النقابة العامة للسيارات، بمشاركة لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، وسيتم تأطير حالات الإسناد في اللائحة التنظيمية التي تصدرها وزارة الحج والعمرة بداية كل موسم عمرة.