بقيمة تجاوزت 120 مليون ريال.. شركة أعمال الجود العقارية تعلن نجاح مزاد "مخطط إشبيليا بعنيزة"

أعلنت شركة أعمال الجود العقارية مساء السبت عن نجاح مزاد "مخطط إشبيليا" الواقع غرب عنيزة والذي يشمل أكثر من ٥٠٠ قطعة أرض سكنية ومرافق، وأوضح رئيس الشركة الأستاذ نزار الحركان، أن المزاد شهد تنافس الفئات المستهدفة من طالبي السكن والمستثمرين والمطورين العقاريين؛ لما يتميز به من موقع هادئ وقريب من المرافق الحيوية للمدينة؛ حيث يعد مخطط إشبيليا وجهة سكنية جديدة مكتملة الخدمات، ويعد من أفضل خيارات السكن غرب عنيزة، وشهد المزاد منافسات من داخل وخارج المنطقة، وقد حقق إجمالي مبيعات تجاوزت ١٢٠ مليون ريال، وتفاوتت أسعار البيع بدءًا من ٣٧٠ ريالًا للمتر كأدنى سعر، وحقق أعلى سعر ١٠٧٨ ريالًا للمتر، وكان المتوسط ٥٦٦ ريالًا للمتر.