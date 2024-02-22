فرع الهلال الأحمر بالقصيم يشارك في الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

وقال ‏مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخَضَر: إن الاحتفاء بذكرى "يوم التأسيس" يأتي لتوثيق بطولات وملاحم اليوم التاريخي التي سطّرها الآباء والأجداد في سبيل إرساء قواعد هذا الوطن العظيم، وتضحيات رجاله لِتطلُع الأجيال الجديدة والعالم عليها.