فرع الهلال الأحمر بالقصيم يشارك في الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

يشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، في الاحتفال بـ"يوم التأسيس"، بفعاليات ومشاركات متنوعة، من خلال تواجد الفرق الإسعافية والتطوعية في مواقع الاحتفالات.
كما حرصت الهيئة بالقصيم، على الاستفادة من هذه المناسبة في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية من خلال تواجد سيارات الإسعاف وإقامة أركان توعوية في باقي محافظات المنطقة.
كذلك شارك متطوعون ومتطوعات، وجرى توزيع الهدايا التوعوية؛ تخليدًا لعمل الهيئة الإنساني في هذه المناسبة الغالية.
ويأتي التواجد الإسعافي بالمنطقة في أماكن الاحتفالات والمحافظات لمشاركة أفراد المجتمع الفرحة بـ"يوم التأسيس"، بالتعاون بين الهلال الأحمر ومتحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية بمدينة بريدة.
وزار عدد من منسوبي فرع الهيئة والمتطوعين والمتطوعات والمسعفين بسيارات الإسعاف المجهزة طبيًا، المتحف؛ للاطلاع على العمق التاريخي لهذا الوطن المجيد.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخَضَر: إن الاحتفاء بذكرى "يوم التأسيس" يأتي لتوثيق بطولات وملاحم اليوم التاريخي التي سطّرها الآباء والأجداد في سبيل إرساء قواعد هذا الوطن العظيم، وتضحيات رجاله لِتطلُع الأجيال الجديدة والعالم عليها.