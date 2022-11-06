وزارة الثقافة تُتيح تراخيص ثقافية جديدة عبر منصة "أبدع"

أعلنت وزارة الثقافة اليوم, عن إطلاق تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، التي تُقدّم الدعم للممارسين، والموهوبين، والمنشآت في الأنشطة الثقافية في المملكة، عبر التراخيص الرسمية، والتصاريح، والخدمات الثقافية؛ لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بطرق احترافية ووفق إجراءات واضحة، وذلك ضمن مبادرة برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، وتحت إشراف وزارة الثقافة، وبتشغيلٍ وتطوير من شركة "ثقة".
وتضمّنت التراخيص الجديدة رخصة واحدة من هيئة الفنون البصرية، وهي رخصة "صالات عرض الفنون البصرية (الجاليريهات)" التي تشمل عدداً من الخدمات، منها: خدمة تشغيل صالة عرض الفنون البصرية، وإقامة معارض الفنون البصرية، وخدمة المشاركة في المعارض وجميع الأنشطة المتعلقة بالفنون البصرية، إضافةً إلى خدمة "طرح المناقشات الفنية وورش العمل، ودعم تطور الفنانين وممارساتهم الفنية" وغيرها.
كما قدّمت هيئة المكتبات رخصة واحدة تتضمن تقديم مجموعة من الخدمات: (كإعارة الكتب)، وخدمة "الاطلاع والقراءة"، بالإضافة إلى خدمة "رسوم مقعد القراءة وخدمة الوصول للمعلومات"، وأخيراً خدمة "برامج وفعاليات ثقافية في قطاع المكتبات" لتعزيز العادات القرائية، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي، مثل: مناقشة الكتب، والحكواتي.
وبيّنت وزارة الثقافة أنه لا يمكن أي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا عند إصدار الترخيص المتعلق بالنشاط، داعية الراغبين في الحصول على هذه التراخيص والخدمات بالتقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، عبر الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.s، واتباع الخطوات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة.