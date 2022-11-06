وزارة الثقافة تُتيح تراخيص ثقافية جديدة عبر منصة "أبدع"

أعلنت وزارة الثقافة اليوم, عن إطلاق تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، التي تُقدّم الدعم للممارسين، والموهوبين، والمنشآت في الأنشطة الثقافية في المملكة، عبر التراخيص الرسمية، والتصاريح، والخدمات الثقافية؛ لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بطرق احترافية ووفق إجراءات واضحة، وذلك ضمن مبادرة برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، وتحت إشراف وزارة الثقافة، وبتشغيلٍ وتطوير من شركة "ثقة".