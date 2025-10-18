المرور : غرامة تصل إلى 500 ريال على من يترك الأطفال دون مرافق داخل المركبة

حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك الأطفال دون سن العاشرة داخل المركبة دون وجود مرافق راشد، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام بغرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال.
وأوضح "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن سلامة الأطفال مسؤولية أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تركهم داخل المركبات يعرض حياتهم للخطر، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو احتمال تحرك المركبة بشكل مفاجئ.
وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، واتباع الإجراءات التي تضمن سلامة الأطفال أثناء التنقل، مؤكدة أن الهدف من هذه العقوبات هو رفع الوعي المجتمعي وحماية الأرواح.
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود "المرور السعودي" المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية، وتذكير السائقين بأن المسؤولية تبدأ من لحظة تشغيل المركبة ولا تنتهي إلا بوصول جميع الركاب إلى وجهتهم بأمان.