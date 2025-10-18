المرور : غرامة تصل إلى 500 ريال على من يترك الأطفال دون مرافق داخل المركبة

وأوضح "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن سلامة الأطفال مسؤولية أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تركهم داخل المركبات يعرض حياتهم للخطر، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو احتمال تحرك المركبة بشكل مفاجئ.