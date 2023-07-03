"إتقان العقارية" تباشر الحملة التسويقية لبيع أرض جوهرة أُحد بطيبة الطيبة كفرصة لروَّاد الاستثمار

وأوضحت "إتقان العقارية" أن ما يميِّز أرض جوهرة أُحد وقوعها على طريق الملك فهد (الشريان الرئيسي للمدينة المنورة)؛ إذ يصل منطقة الشهداء بالحرم النبوي؛ وهو ما يجعل للأرض أهمية تجارية، وقوة مكانية؛ إذ سيقام بجوارها مشروع أُحد كورتيارد بارك، الذي سيضم مجموعة من المناطق الاستثمارية والترفيهية، إضافة للتليفريك، وأيضًا جادة أُحد، وهو ممشى واسع على أطراف الطريق؛ لسهولة وصول الحجاج والزائرين.