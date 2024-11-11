"مهارات" و"نسما" يوقِّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تدريب الكفاءات السعودية

وتركز هذه المذكرة على تبادُل الخبرات والمعرفة والمعلومات في مجال البناء والتدريب التقني والمهني، والاستفادة من موارد التدريب المتاحة للطرفين.. كما تشمل التعاون في إعداد وتوفير برامج التدريب والشهادات المهنية والاعتمادات الرسمية، التي تلبي حاجة سوق العمل الإنشائي. ومن المعالم المهمة في هذه الاتفاقية أنها تغطي تقديم خدمات الدعم والمساندة في مجالات الأمن، وإدارة المرافق والصيانة في مواقع التدريب الخاصة بالطرفين في أرجاء المملكة العربية السعودية.