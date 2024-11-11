"مهارات" و"نسما" يوقِّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تدريب الكفاءات السعودية

رعى رئيس مجلس أمناء مركز مهارات للتدريب الإنشائي، ونائب الرئيس في إدارة تحويل النفط إلى بتروكيماويات بشركة أرامكو السعودية المهندس منصور بن سعد الشهري، توقيع مركز مهارات للتدريب الإنشائي وشركة نسما وشركائهم للمقاولات مذكرة تفاهم في مدينة الخبر؛ لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.
وتركز هذه المذكرة على تبادُل الخبرات والمعرفة والمعلومات في مجال البناء والتدريب التقني والمهني، والاستفادة من موارد التدريب المتاحة للطرفين.. كما تشمل التعاون في إعداد وتوفير برامج التدريب والشهادات المهنية والاعتمادات الرسمية، التي تلبي حاجة سوق العمل الإنشائي. ومن المعالم المهمة في هذه الاتفاقية أنها تغطي تقديم خدمات الدعم والمساندة في مجالات الأمن، وإدارة المرافق والصيانة في مواقع التدريب الخاصة بالطرفين في أرجاء المملكة العربية السعودية.
ومثَّل شركة نسما وشركاؤهم في هذا الحفل المهندس سامر عبدالصمد الرئيس التنفيذي، والسيد حسام إبراهيم باشا نائب الرئيس للخدمات المساندة، والسيد مايكل الفاخوري نائب الرئيس للمشاريع الصناعية.
وشرف الحفل حضور الأستاذ عبدالعزيز اليوسف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمنطقة الشرقية، ومحمد الشهري مدير إدارة تطوير القوى العاملة المحلية بشركة أرامكو، إلى جانب ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين لمركز مهارات.
وأعرب المهندس الشهري عن توافُق المصالح بين مهارات ونسما، مؤكدًا ثقته في الشراكة، وأنهما قادران على العمل سوية لتزويد الشباب السعودي بالمهارات والكفاءات اللازمة؛ للمساهمة في تطوير القوى العاملة بقطاع التشييد والبناء داخل السعودية وخارجها.
من جانبه، أكد المهندس عبدالصمد اهتمام شركة نسما بالحلول المستدامة طويلة الأجل فيما يتعلق بتطوير القوى العاملة، مع التركيز على تأهيل مواهب سعودية شابة؛ لتكون ماهرة في المجالات التقنية، وقال: "اختيار الشركاء المناسبين أمرٌ مهم بالنسبة لنا. وهذه الاتفاقية تعكس ثقتنا في مهارات".
وتشكل هذه الشراكة بداية لتحقيق إنجازات واعدة لكل من مركز مهارات ونسما؛ وهو ما يمهِّد الطريق لتحقيق تقدم كبير في تدريب وتطوير القوى العاملة داخل قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.