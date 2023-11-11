هل تتحول الاختبارات النهائية إلى "المنصة" في حال التعليق؟ الإجابة "لا".. وهذه استثناءات

قال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي لـ"سبق" إنه لضمان زيادة كفاءة التعليم وجودة المخرجات، فقد قررت وزارة التعليم أنه في حال تم تعليق الدراسة أثناء الاختبارات النهائية يتم تأجيل الاختبار إلى موعد الاختبار البديل بداية الفصل الدراسي الثاني، ولا يتم تحويله إلى اختبار عن بُعد.
وبيّن "الحمادي" أن هناك حالات، يتم فيها اختبار الطلاب عن بُعد: إذا كان الطالب موقوفًا في السجن أو الإصلاحية، وكذلك الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة، والطالب المريض لظروف مرضية شديدة أو معدية، والدارسون المرابطون على الحد، والمنوَّمون في مراكز الأورام.. فيما يلزم تقرير طبي للحالات المرضية أعلاه.