هل تتحول الاختبارات النهائية إلى "المنصة" في حال التعليق؟ الإجابة "لا".. وهذه استثناءات

‏وبيّن "الحمادي" أن هناك حالات، يتم فيها اختبار الطلاب عن بُعد: إذا كان الطالب موقوفًا في السجن أو الإصلاحية، وكذلك الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة، والطالب المريض لظروف مرضية شديدة أو معدية، والدارسون المرابطون على الحد، والمنوَّمون في مراكز الأورام.. ‏فيما يلزم تقرير طبي للحالات المرضية أعلاه.