مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة ثلاثينية مع ورم بالقولون طوله 21سم وعدوى فطرية نادرة

والذي أضاف بأن المراجعة وصلت المستشفى، وبعد الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وإجراء الفحص السريري، لوحظ وجود كتلة محسوسة في الربع السفلي الأيمن من البطن، ذات قوام صلب وثابت ومؤلمة عند اللمس، كما أن المراجعة تشكو من تعرضها لنوبات حادة من الألم منذ عدة أشهر في نفس الموضع، مع فقدان حاد بالوزن والإسهال الشديد والشعور بالخمول والإرهاق العام بالجسم. وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى وكان تشخيصهم التهاب مزمن بالزائدة الدودية والأمعاء، إلا أنها لم تتحسن مع العلاجات التحفظية.