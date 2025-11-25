مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة ثلاثينية مع ورم بالقولون طوله 21سم وعدوى فطرية نادرة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر،عملية جراحية لإنهاء معاناة مراجعة تبلغ من العمر 38 عاماً،من تبعات الإصابة بورم كبير في القولون ممتد وملتصق بالمبيض الأيمن والأنسجة المحيطة، وكذلك الإصابة بالتهاب القولون الناتج عن عدوى فطرية نادرة جداً (Basidiobolomycosis colitis)، ودائماً ما يتم تشخيصها بشكل خاطىء كمرض كرونز أو مرض الدرن. هذا ما ذكره الدكتور هزار الفريجي استشاري الجراحة العامة، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الايرلندية في جراحات القولون.
والذي أضاف بأن المراجعة وصلت المستشفى، وبعد الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وإجراء الفحص السريري، لوحظ وجود كتلة محسوسة في الربع السفلي الأيمن من البطن، ذات قوام صلب وثابت ومؤلمة عند اللمس، كما أن المراجعة تشكو من تعرضها لنوبات حادة من الألم منذ عدة أشهر في نفس الموضع، مع فقدان حاد بالوزن والإسهال الشديد والشعور بالخمول والإرهاق العام بالجسم. وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى وكان تشخيصهم التهاب مزمن بالزائدة الدودية والأمعاء، إلا أنها لم تتحسن مع العلاجات التحفظية.
وقال الدكتور هزار أنه تم إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية والتي شملت فحص بالموجات فوق الصوتية (Ultra Sound) والتصوير المقطعي (C.t Scan) والتحاليل المخبرية، وأوضحت وجود كتلة التهابية ورمية كبيرة في القولون الأيمن بطول 21 سم وعرض 13 سم، ممتدة للأنبوب الرحمي والمبيض الأيمن وكذلك الأنسجة المحيطة، مسببةً التهاباً واضحاً بالزائدة الدودية.
مفيداً بأن الفريق الطبي المعالج عقب إجرائهم دراسة مستوفية لكامل معطيات نتائج الفحوصات، قرروا التدخل الجراحي العاجل لإزالة الكتلة الورمية ومعالجة الفطريات النادرة بالبطن، وذلك للحيلولة دون إصابتها بمضاعفات خطرة، قد تصل إلى الوفاة في حال التأخر بالعلاج –لا سمح الله -. مشيراً إلى العملية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها فتح البطن وتحرير الورم من التصاقاته بالمبيض الأيمن والأنبوب الرحمي والأنسجة، ومن ثم استئصاله بشكل كامل وإرسال عينة منه للفحص المخبري، تبع ذلك توصيل الأمعاء من جديد، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم، وقد تلقت رعاية طبية فائقة على مدار 6 أيام، وخرجت من المستشفى بعد ان انتهت لديها آلالام والخمول ، وتحسنت لديها الشهية وعملية الإخراج.
وفي الختام أوضح الدكتور هزار، أن هذا الورم يعد من الأورام الخطيرة والنادرة جداً، مشيراً إلى عدد المصابين بهذه الحالات في المنطقة الشرقية من المملكة عددهم 20 حالة من إجمالي 71 حالة على مستوى العالم توفى منهم 8 حالات لصعوبة تشخيصهم، وذلك حسب السجلات الطبية العالمية.