شتاء الدرعية.. تجربة نابضة بالحياة بين الترفيه والطبيعة والتاريخ

ومن قلب واحة النخيل القريبة من حي الطريف المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، تنطلق "ليالي الدرعية" من نوفمبر وحتى مارس ضمن موسم 2025 – 2026، حيث تُفتح الأبواب يوميًا من الساعة الخامسة مساءً، لتقدّم للزوار أجواءً خلابة تحت السماء المفتوحة، وتجمع الفعالية بين تجارب المطاعم الراقية في الهواء الطلق، وعروض موسيقية حيّة، وأعمال فنية مضيئة، إلى جانب التسوق الفاخر، في مزيج متقن يعكس هوية الدرعية الأصيلة بروح عصرية أنيقة.