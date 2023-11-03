فرص بـ2 مليار ريال.."غرفة الطائف" تبرز عروضها في "منتدى الاستثمار"

وأشار "البار" إلى أن غرفة الطائف استعدت بشكل كبير للمنتدى، مبيناً أن ضمن مشاركة الغرفة عرض عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة 2 مليار ريال تقريبًا، منوهاً إلى أنه من ضمن أهم الفرص الاستثمارية بالطائف القطاع السياحي، كمشروعات الفنادق والمنتجعات والمجمعات والمراكز التجارية الترفيهية ومدينة ملاهي، وكذلك القطاع العقاري والصحي الذي تأتي من أهم مشاريعه مركز تأهيل استشفائي, ومستشفى سعة 100 سرير، وكذلك مشروع كلية للعلوم والتكنولوجيا التي تأتي ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع التعليمي.