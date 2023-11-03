فرص بـ2 مليار ريال.."غرفة الطائف" تبرز عروضها في "منتدى الاستثمار"

أنهت غرفة الطائف، الشريك الاقتصادي لمنتدى الطائف للاستثمار، استعداداتها للمشاركة بالمنتدى الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، في فندق ميريديان الهدا، برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والذي تنظّمه جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح نائب رئيس غرفة الطائف عبدالعزيز البار، أن الغرفة مهتمة وحريصة على هذا المنتدى كونه يهدف إلى دعم محافظة الطائف بصفتها وجهة اقتصادية واعدة، وإبراز مقومات الاستثمار فيها، ورسم الطريق لوضع المحافظة على خارطة الوجهات الاستثمارية العالمية؛ حيث يضم المنتدى جلسات حوارية في عدد من المحاور لعدد من الأمراء والوزراء والقياديين التنفيذيين والجهات الحكومية والشركات ومعارض مصاحبة وورش عمل يناقش فيها التحول الاقتصادي في المملكة وكيفية توسيع آفاقه وخلق فرص جديدة في المنطقة .
وأشار "البار" إلى أن غرفة الطائف استعدت بشكل كبير للمنتدى، مبيناً أن ضمن مشاركة الغرفة عرض عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة 2 مليار ريال تقريبًا، منوهاً إلى أنه من ضمن أهم الفرص الاستثمارية بالطائف القطاع السياحي، كمشروعات الفنادق والمنتجعات والمجمعات والمراكز التجارية الترفيهية ومدينة ملاهي، وكذلك القطاع العقاري والصحي الذي تأتي من أهم مشاريعه مركز تأهيل استشفائي, ومستشفى سعة 100 سرير، وكذلك مشروع كلية للعلوم والتكنولوجيا التي تأتي ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع التعليمي.
وأضاف: هناك أيضًا عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والمعنية بجغرافية وبيئة الطائف التي أعدت دراستها غرفة الطائف كاملة بالتعاون مع احدى المكاتب الاستشارية، ومنها الصناعات التحويلية ومصنع مستحضرات تجميل من الورد الطائفي ومصنع لإنتاج الأزياء الموحدة، وزراعة الخضروات في البيوت المحمية، وشركة تسويق المنتجات الزراعية، وشركة تنظيم معارض ومؤتمرات.
وأختتم "البار" حديثه متمنًيا التوفيق للجميع في هذا المنتدى في أن يحقق أهدافه ويثمر بمخرجات تصب في تنمية وتطوير الطائف والمملكة عموماً.