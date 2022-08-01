مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية الرعاية الصحية المنزلية

وبهذه المناسبة، أكدت المساعد التنفيذي للمجلس هيلة المكيرش، أهمية التعاون مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، نسبةً لجهودها الملموسة في تسهيل رعاية المرضى وتأمين حصولهم على الخدمة الصحية لاسِيَّما كبار السن منهم.