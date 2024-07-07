ضمن فعاليات موسم جدة.. عدد من القناصل المعتمدين يزورن منطقة "Imagine Monet"

زار عدد من القناصل المعتمدين بجدة، اليوم، منطقة "Imagine Monet" (تخيّل مونيه)، إحدى وجهات موسم جدة 2024م المقام تحت شعار "من جديد".
واطلعوا خلال الزيارة على أقسام المعرض التفاعلي الذي يعد الأضخم لأشهر 200 لوحة للفنان "كلود مونيه"، واستمتعوا بتجربة فنية فريدة تجمع بين أصالة الفن وتطور التقنية الحديثة، وسط أجواء تحاكي لوحات مونيه، من خلال عرض (تخيل مونيه) الذي يبدأ بلوحة "انطباع، شروق الشمس" (1872) الشهيرة، ويختتم بسلسلة "زنابق الماء" (1914- 1926) .
وتجولوا في أقسام المعرض الذي يمثل رحلة عبر الزمن لاستكشاف عبقرية الفنان وفهمه العميق للضوء واللون، كونه يُقدم تجربة أصيلة محبي الفن الأصيل، حيث صمم مبدعو المعرض (غرفة اكتشاف) بمثابة رحلة تعليمية تبدأ باللوحات المعروضة قبل الدخول إلى الفضاء الغامر، وإتاحة الرؤية بزاوية 360 درجة للوحات الفنية، إلى جانب تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية "Image Totale".
وفي ختام الزيارة نوه القناصل بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية والترفيهية المقامة ضمن فعاليات موسم جدة 2024م، مبدين إعجابهم بالمعروضات التي شاهدوها في زيارتهم لمعرض "Imagine Monet" وعلى التقنيات وتصاميم العرض الحديثة المبتكرة المستخدمة في العرض.