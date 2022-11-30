افتتاح مشروع تحديث الأنظمة الكهربائية لمبنى الطاقة في مركز المعلومات

افتتح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مشروع تحديث الأنظمة الكهربائية الرئيسية والاحتياطية لمبنى الطاقة في مركز المعلومات الوطني، بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من المسؤولين.