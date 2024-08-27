شاهد.. الأمطار تظهر مشاهد جمالية خلابة للطبيعة الساحرة في جازان

تجلّت مشاهد جمال الطبيعة بمنطقة جازان، حيث تمتد لأكثر من 200 كيلومتر على طول ساحل البحر الأحمر جنوب المملكة، وتعـد أحد الأماكن الجاذبة للسياح؛ نظراً للأجواء الجميلة التي تعيشها المنطقة عقب هطول الأمطار الغزيرة على مدينة جيزان ومحافظاتها خلال الأسابيع الماضية حتى اليوم، حيث تجلّت أمام أعين زوّارها بِحُلةٍ خضراء توشحت بها غاباتها وسهولها وجبالها، إلى جانب مشاهد حيّة للضباب الكثيف.