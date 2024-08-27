شاهد.. الأمطار تظهر مشاهد جمالية خلابة للطبيعة الساحرة في جازان

تجلّت مشاهد جمال الطبيعة بمنطقة جازان، حيث تمتد لأكثر من 200 كيلومتر على طول ساحل البحر الأحمر جنوب المملكة، وتعـد أحد الأماكن الجاذبة للسياح؛ نظراً للأجواء الجميلة التي تعيشها المنطقة عقب هطول الأمطار الغزيرة على مدينة جيزان ومحافظاتها خلال الأسابيع الماضية حتى اليوم، حيث تجلّت أمام أعين زوّارها بِحُلةٍ خضراء توشحت بها غاباتها وسهولها وجبالها، إلى جانب مشاهد حيّة للضباب الكثيف.
وأسهمت الطبيعة المكسية بالخضرة والضباب التي رسمت أجمل الأشكال الطبيعية والمياه الجارية التي امتلأت بها السدود وارتوت بها المزارع، في جذب المتنزهين والزوّار من داخل المنطقة وخارجها للخروج تحت زخات المطر إلى الحدائق والمتنزهات والبراري لقضاء أوقات ماتعة في أحضان الطبيعة، إضافة إلى الأجواء الجميلة.
وتسابق الأهالي وزوّار المنطقة إلى توثيق تلك المشاهد والمناظر الطبيعية التي جمعت الغيوم والأمطار والجبال والسهول في مكانٍ واحد، في منظر يمتزج مع ضوء الشمس وأصوات خرير الماء؛ ليضفي على طبيعة المكان أجواءً ساحرة ورونقاً يأسر الألباب.