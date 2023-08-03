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جيبوتي تؤكد دعمها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030
مؤمن حسن بري: بلادنا داعمة للسعودية دائمًا في أي محفل دولي
أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير الخارجية بالإنابة في جمهورية جيبوتي، مؤمن حسن بري، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وأوضح أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن جمهورية جيبوتي دائماً داعمة للمملكة في أي محفل دولي.
من جهته، عبّر "قطان" عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية لدعم طلب الاستضافة الذي يعد ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.