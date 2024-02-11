جلبته قوافل الأجداد وتوارثه الأبناء.. أسرار جهاز "الإمبيق" وحكايته مع "الورد الطائفي"

وأضاف "الغامدي": قبل فترة من الوقت تعمقت في قراءة كتاب (العلوم والتكنولوجيا في الصين)، وفي حينها عرفت أن أولى العمليات الكيميائية المعقدة باستخدام جهاز التقطير مثل استخراج الزئبق من مسحوق الزنجفر، تمت ليس بجهاز إمبيق فخاري عربي، ولكن بجهاز نحاسي صيني، حيث إن معرفة الصين لجهاز التقطير تعود في أقل تقدير إلى فترة حكم سلالة الإمبراطورية الثانية، التي وُجِدَت في القرن الثاني قبل الميلاد أي قبل ظهور الإمبيق الحيّاني الكوفي بثمانية قرون كاملة، مشيرًا إلى أنه ليست فقط الصين العتيقة هي من زاحم جابر بن حيان على شرف جهاز التقطير، ولكن وصل الأمر إلى العصر الحديث، وبالذات في الجمعية الكيميائية الأمريكية، التي تحمل شعارًا ACS logo هو شكل مطور ومعقد لجهاز التقطير يدعى kaliaappart استُخدم ليس فقط لفصل المركبات الكيميائية، ولكن أيضًا لتفكيكها ومن ثم تخمين تركيبها الكيميائي.