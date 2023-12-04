محليات

الإطاحة بمقيمين بالرياض لترويجهما 13,200 قرص إمفيتامين

الإطاحة بمقيمين بالرياض لترويجهما 13,200 قرص إمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السورية بمنطقة الرياض لترويجهما 13,200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الإمفيتامين

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