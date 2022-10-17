المساحة الجيولوجية: تسجيل هزة أرضية في تبوك بقوة 3.38 درجة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجّلت مساء أمس الأحد عند الساعة 10:46 مساءً هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 48 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.
وبيّن أن الهزة الأرضية ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الاحمر أدّت إلى إعادة تنشيط لبعضٍ من الصدوع القديمة في المنطقة.
وطمأن أبا الخيل، المواطنين والمقيمين، بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة، مؤكدًا أن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية، ولله الحمد.