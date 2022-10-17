المساحة الجيولوجية: تسجيل هزة أرضية في تبوك بقوة 3.38 درجة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجّلت مساء أمس الأحد عند الساعة 10:46 مساءً هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 48 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.