السعودية تستضيف الدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر

وقال: "رؤية المملكة 2030 تعطي الأولوية لحماية البيئة وتنميتها، ولتحقيق ذلك تبنت البلاد استراتيجية بيئية وطنية، وأنشأت مراكز بيئية متخصصة، وحدثت الأنظمة البيئية، وزادت من المناطق المحمية، وأطلقت المبادرة السعودية الخضراء الطموحة لزراعة 10 مليارات شجرة على مدى العقود القليلة المقبلة، وكذلك طرحت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف لتعزيز التعاون الإقليمي في الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على النباتات، وتعزيز التنوع البيولوجي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين نوعية الحياة للجميع".