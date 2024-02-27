دعم مادي ومعنوي وسياسي.. السعودية تحمل على عاتقها حل الأزمة الروسية-الأوكرانية

كما نجحت جهود وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إبرام صفقة تبادُل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني. وقد أفرج خلال الصفقة عن 10 سجناء أجانب، أُسروا في أوكرانيا من دول عدة.