دعم مادي ومعنوي وسياسي.. السعودية تحمل على عاتقها حل الأزمة الروسية-الأوكرانية

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، والسعودية تتعهد بالعمل على التهدئة بين الطرفين المتنازعين، وكذلك تقديم المساعدات اللازمة كافة لأوكرانيا عبر جسور جوية، تشمل مساعدات إنسانية، إضافة إلى المشتقات النفطية.
وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية اليوم، ومقابلة سمو ولي العهد، لتأكيد دور السعودية في السعي نحو الحلول السياسية التفاوضية.
ويقود الجهود التي تقوم بها السعودية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف الوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، بما يعزز السلم والأمن الدوليَّين.
وكانت السعودية من أولى الدول المبادرة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والعمل على حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف الآثار الناجمة عن الحرب، ودعم اتفاق استئناف صادرات الأغذية، والتوسط لإطلاق وتبادل الأسرى والموقوفين.
اتصالات موسعة أجراها سمو ولي العهد مع الجانبين الروسي والأوكراني منذ بدء الأزمة، أعلن خلالها استعداد السعودية للوساطة بين الدولتين، وإنهاء الحرب.
كما نجحت جهود وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إبرام صفقة تبادُل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني. وقد أفرج خلال الصفقة عن 10 سجناء أجانب، أُسروا في أوكرانيا من دول عدة.
من جهة أخرى، استضافت السعودية في أغسطس من العام الماضي 2023م بمدينة جدة اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.
واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة، تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.
وكانت السعودية قد أعلنت سابقًا تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، تشتمل على مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، كما تشتمل على تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقيتَي تعاون مشترك لتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، خاصة بولندا، مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي، مناصفة بينهما. وبلغ إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا 410 ملايين دولار أمريكي.