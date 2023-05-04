4 آلاف مخالفة بيئية رصدها المركز الوطني للرقابة خلال الربع الأول من العام الحالي

وأصدر المركز خلال الربع الأول من هذا العام 2429 تصريحًا بيئيًّا، بالإضافة إلى 23 ترخيصًا بيئيًّا لمنشآت جديدة ستعمل في السوق السعودي وفق مفهوم "تعزيز الاستدامة البيئية"، وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة تهدف بصورةٍ فاعلة إلى ازدهار اقتصاد المملكة وتحسين جودة الحياة.