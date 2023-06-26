شبكة الجيل الخامس تسجل نمواً بنسبة %196وارتفاع بنسبة 121% في التجوال الدولي على شبكة stc مقارنة بالعام الماضي

ويأتي ذلك نتيجة لأعمال التوسعة التي أجرتها مجموعة stc على شبكة المشاعر المقدسة و رفع كفاءتها بما يتواكب مع زيادة أعداد ضيوف الرحمن حيث انعكس ذلك على حجم استخدام البيانات في مشعر منى والذي سجل ارتفاعاً بأكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي بلغ نمو الجيل الخامس منها أكثر من 196% في ساعات الذروة نتيجة ضخ الاستثمارات في توسعة الجيل الخامس بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.