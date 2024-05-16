فريق طبي بمستشفى المهد العام يُنهي معاناة مريض ستيني من ورم كيسي منذ 3 سنوات

تَمكن فريق طبي متخصص بمستشفى المهد العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي -بفضل الله- من إنهاء معاناة مريض في العقد السادس من العمر من ورم كيسي مفصص مائي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتفصيلًا، أوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى المهد وهو يعاني من وجود ورم كبير في الكتف الأيمن تسبب في آلام شديدة وتنميل في الذراع الأيمن؛ مبينًا أن الفريق الطبي قرر إجراء التدخل الجراحي لاستئصال الكيس المائي الذي تكمن صعوبته في وجوده فوق عظمة الترقوة اليمنى، والشريان تحت الترقوة، وعضلات الكتف الأيمن وامتداده للخلف لقمة الإبط الأيمن، مع وجود سوائل داخل الكيس.
وأضاف التجمع أن الفريق الطبي تَمَكن من عمل فتحة فوق عظمة الترقوة اليمنى وتحرير الكيس من الالتصاقات المحيطة ونجح في استئصاله كاملًا ولله الحمد، وبالتالي تحسنت حالة المريض وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.