فريق طبي بمستشفى المهد العام يُنهي معاناة مريض ستيني من ورم كيسي منذ 3 سنوات

وتفصيلًا، أوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى المهد وهو يعاني من وجود ورم كبير في الكتف الأيمن تسبب في آلام شديدة وتنميل في الذراع الأيمن؛ مبينًا أن الفريق الطبي قرر إجراء التدخل الجراحي لاستئصال الكيس المائي الذي تكمن صعوبته في وجوده فوق عظمة الترقوة اليمنى، والشريان تحت الترقوة، وعضلات الكتف الأيمن وامتداده للخلف لقمة الإبط الأيمن، مع وجود سوائل داخل الكيس.