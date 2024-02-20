الاستراتيجيات الثلاث لمنظومة الإعلام.. خارطة طريق نحو المستقبل والتفاصيل في كلمة "الدوسري"

وأشار إلى أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وعملت على تنفيذها وزارة الإعلام؛ ومنها "واحة الإعلام" التي تقام بالتزامن مع استضافة المملكة ومشاركتها في القمم والمناسبات الكبرى، وقد استفاد منها أكثر من "2600" إعلامي، يمثلون أكثر من "455" وسيلة إعلامية محلية ودولية من "60" دولة، وتعرفوا من خلالها على أكثر من "30" مشروعًا وطنيًّا، مشيرًا إلى استكمال العمل على المبادرات السابقة بنسخها الجديدة والمطورة؛ كمبادرة "ميديازون" التي تم الإعلان عنها في عدد من مناطق المملكة؛ لتوفر بيئة عمل مشتركة لممارسة مختلف فنون الإعلام، وإيجاد مكان متخصص لتقديم المعارف الإعلامية، والوصول إلى المجتمعات الإبداعية ومواكبة تطوراته.