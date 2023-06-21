حجاج من ذوي الإعاقة يغادرون طريف لأداء فريضة الحج

ولفت إلى أنه تم ترشيح عدد من مستفيدي الجمعية لأداء الركن الخامس؛ وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم كل التسهيلات والإجراءات ليكون حجًّا ميسرًا من بداية وصولهم إلى طواف الوداع وانتهاء مناسك الحج.