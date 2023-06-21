حجاج من ذوي الإعاقة يغادرون طريف لأداء فريضة الحج

غادر الأشخاص ذوو الإعاقة، مساء اليوم، مطار محافظة طريف، متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة؛ وذلك لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
ويأتي تسيير رحلة الحج انطلاقًا من المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لحج الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوّه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المعاقين بطريف الطرقي العنزي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير العمل الخيري ومأسسته، بكافة مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم.
وأشار إلى سعي الجمعية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، إلى تيسير أداء شعيرة الحج للمستفيدين؛ وذلك لغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في وجدان المعاق، وتعزيز الجانب الروحي لديه، وتحقيق أمنيته في زيارة بيت الله العتيق.
ولفت إلى أنه تم ترشيح عدد من مستفيدي الجمعية لأداء الركن الخامس؛ وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم كل التسهيلات والإجراءات ليكون حجًّا ميسرًا من بداية وصولهم إلى طواف الوداع وانتهاء مناسك الحج.