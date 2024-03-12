العيسائي تطلق حملتها الرمضانية "عزّم وخذها بسعر الكاش" على سيارات ميتسوبيشي

من جانبه، قدم السيد/ (محمد النابلسي ، المدير العام للمبيعات والتسويق) للقيادة الرشيدة - حفظها الله - والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ويتقبل منهم صالح الأعمال، وعن إطلاق حملة "عزم وخذها بسعر الكاش" الرمضانية أوضح بأنها تأتي ضمن استراتيجية الشركة في إيجاد شراكات مع كبرى الجهات التمويلية من أجل تقديم الحلول التمويلية المناسبة أمام الراغبين في تملّك سيارات ميتسوبيشي القوية في أدائها والفاتنة في تصاميمها خصوصاً في أجمل أيام العام؛ أيام شهر رمضان المبارك، وتابع (الاسم) قائلاً: سوف يكون استشاريي المبيعات في فريق عملنا سعداء بالرد على كافة أسئلة واستفسارات العملاء وعرض كافة الخيارات التمويلية بما يتناسب مع تطلعات كل عميل، وأيضاً شرح مواصفات ومميزات سيارات ميتسوبيشي التي تحظى بثقة كبيرة في السوق السعودي نظير جودتها وقوة أدائها وتصاميمها العصرية المتجددة وموديلاتها المتنوعة التي تلبي كافة الرغبات.