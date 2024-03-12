العيسائي تطلق حملتها الرمضانية "عزّم وخذها بسعر الكاش" على سيارات ميتسوبيشي

أعلنت شركة العيسائي للسيارات وكلاء سيارات ميتسوبيشي موتورز في المملكة عن إطلاقها حملتها الرمضانية على سيارات ميتسوبيشي "عزّم وخذها بسعر الكاش" بالتعاون مع عدد من الجهات التمويلية البارزة وبخيارات تمويلية متنوعة تلبي كافة رغبات واحتياجات الراغبين في تملّك جميع موديلات وفئات سيارات ميتسوبيشي، ويستمر العرض حتى نهاية شهر مارس الجاري، ومن الخيارات التي تم طرحها لعملاء الشركة عرض 50% مقدم و50% بعد سنتين بدون رسوم تمويل، والخيار الثاني عرض تأجير منتهي بالتمليك بأقساط شهرية لمدة ٣٦ شهراً برسوم تمويل تأجيري تبدأ من صفر %، وأخيراً خيار عرض تأجير منتهي بالتمليك بأقساط شهرية لمدة ٦٠ شهراً برسوم تمويل تأجيري تنافسية، وإلى جانب عرض ميتسوبيشي المميز على كافة السيارات تقدّم العيسائي للسيارات عرضا خاصاً على سيارة الاوتلاندر الرائعة يشمل الضمان المصنعي و٥٠ ألف كلم صيانة دورية مجانية أو ٣ سنوات أيهما يسبق.
من جانبه، قدم السيد/ (محمد النابلسي ، المدير العام للمبيعات والتسويق) للقيادة الرشيدة - حفظها الله - والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه ويتقبل منهم صالح الأعمال، وعن إطلاق حملة "عزم وخذها بسعر الكاش" الرمضانية أوضح بأنها تأتي ضمن استراتيجية الشركة في إيجاد شراكات مع كبرى الجهات التمويلية من أجل تقديم الحلول التمويلية المناسبة أمام الراغبين في تملّك سيارات ميتسوبيشي القوية في أدائها والفاتنة في تصاميمها خصوصاً في أجمل أيام العام؛ أيام شهر رمضان المبارك، وتابع (الاسم) قائلاً: سوف يكون استشاريي المبيعات في فريق عملنا سعداء بالرد على كافة أسئلة واستفسارات العملاء وعرض كافة الخيارات التمويلية بما يتناسب مع تطلعات كل عميل، وأيضاً شرح مواصفات ومميزات سيارات ميتسوبيشي التي تحظى بثقة كبيرة في السوق السعودي نظير جودتها وقوة أدائها وتصاميمها العصرية المتجددة وموديلاتها المتنوعة التي تلبي كافة الرغبات.