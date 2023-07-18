لزيادة الموثوقية والأمان.. "قوى": ربط الدخول للمنصة بخدمات "النفاذ الوطني"

وأطلقت المنصة عددًا من الميزات الجديدة، تهدف إلى التعزيز الرقمي وتحسين تجربة المستفيدين. وتَضمنت هذه الميزات إمكانية تغيير حجم الخط، وتبديل وضع التباين بين الألوان، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المحادثة الفورية للمساعدة والدعم الفني، كما تم توفير دعم لغة الإشارة لتمكين الأشخاص الذين يعانون من صعوبات السمع والبصر من الاستفادة من خدمات المنصة بشكل أفضل.