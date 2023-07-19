تجاوز عدد زواره الـ5 ملايين زائر.. استمرار أنشطة تقويم "فعاليات جدة" خلال 2023م

يواصل تقويمُ فعاليات جدة 2023، الذي تجاوز عدد زواره 5 ملايين زائر مع اختتام فعاليات منطقة "سيتي ووك" إحدى أكبر مناطق التقويم، إقامة فعالياته طوال هذا العام، من خلال العديد من الأنشطة التي تجذب الزوار للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة لقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة المتوفرة التي تناسب كل الأذواق والأعمار.