اختتام المرحلة الثانية من "التوجيه الإرشادي للمعلمين" في 16 إدارة تعليمية

اختتم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أعمال الفترة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “التوجيه الإرشادي للمعلمين”، ضمن مبادرة التطوير المهني للمعلمين وقيادات المدارس، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية السعودية 2030.
وشهدت المرحلة الثانية تنفيذ 960 برنامجًا تدريبيًا في 16 إدارة تعليمية، بمشاركة 300 مدرب متخصص، واستهدفت أكثر من 24 ألف مقعد تدريبي لمديري المدارس ووكلائهم والمشرفين التربويين.
وشملت البرامج ثلاثة مسارات رئيسة هي: البحث العلمي الإجرائي، ومهارات التفكير الناقد، والإدارة والتخطيط، وامتدت على مدى 12 أسبوعًا بالتعاون مع عدد من الجامعات السعودية.
وأكد المعهد أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في مفهوم التوجيه الإرشادي داخل المدارس، ويُسهم في رفع كفاءة القيادات التربوية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء نظام تعليمي عالي الجودة ومنافس عالميًا.