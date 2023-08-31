محليات

478 جولة رقابية على مبنى قيد الإنشاء ترصد 75 مخالفة في الظهران

أمانة الشرقية: تهدف للحد من التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري
478 جولة رقابية على مبنى قيد الإنشاء ترصد 75 مخالفة في الظهران

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، جولات رقابية استهدفت 478 مبنى قيد الإنشاء في مدينة الظهران، والتي نتج عنها رصد 75 مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي للحد من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المنظر العام للمدينة؛ مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تَمَثّلت في عدم وجود حاويات، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، إضافة إلى تخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات.

وأكدت استمرار ومواصلة جولاتها الرقابية على المباني تحت الإنشاء؛ لتوعية الملاك والمقاولين بضرورة الالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية؛ لتفادي الوقوع في المخالفة؛ مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق كل اللوائح والتعليمات بحق المخالفين.

أمانة المنطقة الشرقية
جولات رقابية

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