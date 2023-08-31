478 جولة رقابية على مبنى قيد الإنشاء ترصد 75 مخالفة في الظهران

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي للحد من التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على المنظر العام للمدينة؛ مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تَمَثّلت في عدم وجود حاويات، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، إضافة إلى تخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات.