بدء التقديم على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

وتنقسم الجائزة إلى 3 مسارات رئيسية، هي: التميز، والابتكار، والأثر. وتُمنح جائزة التميز للجهات الأعلى تطبيقًا لمعايير التميز في برامجها المرخصة من المركز، وتُمنح جائزة الابتكار للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تُمنح جائزة الأثر للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني.