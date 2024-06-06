بشرى مصنّفة لـ8 مجالات.. إطلاق "معجم مصطلحات الطاقة" بتعاون "مجمع سلمان العالمي"

وطبّقت -في تطوير المعجم- منهجية تَضَمنت ست مراحل رئيسية بدأت بحصر المصطلحات الإنجليزية من مصادر عدة متخصصة في قطاع الطاقة، ثم ترجمة المصطلحات إلى اللغة العربية، مع مراعاة أسس الترجمة الصحيحة، وتصنيف المصطلحات بحسب مجالات الطاقة، ومراجعتها فنيًّا ولغويًّا من قِبَل خبراء ومختصين في مجالات الطاقة واللغويات، ثم ترتيبها ألفبائيًّا، وأخيرًا توحيد المصطلحات التي يختلف استخدامها من جهة لأخرى، ومن بلد لآخر؛ حسب ما هو متداول في قطاع الطاقة بالمملكة.