"لأجلهم" تتوج الكفيف "الشراري" بطلًا في قفز الحواجز

بدوره قال بدر الشراري إن هذا التتويج لقفز الحواجز لم يأتِ إلا بعد توفيق الله ثم دعم مركز مدهال لتعليم الفروسية ودعم جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة، وقدم شكره لملتقى "إعلاميون" على حضورهم ودعمهم لإبرازه بطلًا في تحدي الإعاقة.