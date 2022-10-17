"لأجلهم" تتوج الكفيف "الشراري" بطلًا في قفز الحواجز

تصوير - أمل البشير: برعاية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تتويج الكفيف الفارس بدر الشراري بطلًا لقفز الحواجز في مركز مدهال لتعليم الفروسية.
وشهد حفل التتويج الذي نظّمته جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة، حضور عدد من المنتسبين للجمعية وملتقى "إعلاميون مبادرون"؛ إذ قام الفارس الشراري باستعراض بالخيل بالقفز على عدد من الحواجز أبهَر فيها الحضور بمهاراته.
وأوضحت راعية الحفل الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود أن "بدر الشراري" من الأشخاص الموهوبين وهو منتمٍ لجمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة وهؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا يمتلكون مواهب وإبداعات عالية ويحتاجون إلى من يدعمهم ويشجعهم على تحقيق رغباتهم ومواهبهم.
بدوره قال بدر الشراري إن هذا التتويج لقفز الحواجز لم يأتِ إلا بعد توفيق الله ثم دعم مركز مدهال لتعليم الفروسية ودعم جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة، وقدم شكره لملتقى "إعلاميون" على حضورهم ودعمهم لإبرازه بطلًا في تحدي الإعاقة.
جدير بالذكر أن جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة جاءت انطلاقًا من فكرة تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وهي جمعية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم (1053) وتاريخ 20/ 5/ 1439هـ.