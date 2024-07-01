محليات

مئات الزائرين يَفِدون يوميًّا إلى مسجد القبلتين التاريخي بالمدينة المنورة

يرتبط بأحد أبرز أحداث التاريخ الإسلامي وهو تغير القبلة إلى بيت الله الحرام